Еврокомиссия не будет отказываться от общей стратегии по закупке вакцин от COVID-19 для Евросоюза после заявления Германии о желании самостоятельно приобрести российский "Спутник V".

Об этом сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Мамер прокомментировал слова главы минздрава ФРГ Йенса Шпана о том, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины "Спутник V".

"Я хочу напомнить, что у нас есть европейская стратегия по вакцинам, она предусматривает переговоры с рядом компаний, которые известны. То, что страны-члены могут решить купить вакцину от других производителей (не входящих в европейский портфель вакцин - Ред.), как это уже было, например, с Венгрией, не означает конца европейской стратегии. Поэтому наш ответ - нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, означает ли решение Берлина вести переговоры с Москвой конец общеевропейской стратегии по вакцинам.

Мамер добавил, что страна ЕС, купившая не одобренную Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцину, сама будет нести ответственность за ее безопасность.



Ранее "Страна" приводила заявление немецкой стороны, о котором говорил Мамер.

Мы также сообщали, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможных поставках в регион "Спутника V".