Зеленский на Донбассе: встреча с военными, игнор гражданских

Президент вчера провел день на Донбассе. Заявленной целью было поддержать военных в момент обострения. Вся страна увидела, как глава государства ходит по окопам в тот момент, когда перемирие уже фактически не действует. Таким образом, видимо, обществу хотели продемонстрировать "смелость" главы государства.

Но такими ли должны быть действия президента, который обеспокоен обострившейся ситуацией на линии разграничения и хочет восстановить режим "тишины"? Более логично было бы, если бы Зеленский вчера провел личные переговоры с президентом России (которые, кстати, давно обещал) и добился гарантий того, что на украинско-российской границе ничего не произойдет.

А вчерашней поездкой президент как бы сказал: я ничего не могу сделать для перемирия, поэтому приехал поддержать бойцов, которые из-за этого могут погибнуть.

Есть и еще один вопрос по визиту главы государства на Донбасс. Нынешнее обострение в регионе отмечено тем, что впервые с лета прошлого года стали гибнуть мирные жители. И в такой ситуации было бы правильно, если бы президент (который является не только главнокомандующим армии) до или после поездки к военным встретился с местными жителями и рассказал, что именно он делает для того, чтобы боевые действия прекратились. Ну, или хотя бы пообещал, что сделает что-нибудь.

А поскольку такая встреча не состоялась, остается сделать вывод, что пообещать своим гражданам глава государства ничего не может.

Запретит ли Меркель "Северный поток - 2"

Парадокс, но вчера вместо Владимира Зеленского с Владимиром Путиным разговаривала Ангела Меркель. Именно она, согласно сообщению пресс-службы немецкого правительства, призвала российского президента "сократить военное присутствие у границ Украины". На что Путин ответил словами о необходимости выполнения Киевом политической части Минских соглашений.

Интересно, что этот разговор проходил на фоне появления в немецких СМИ комментария скандально известного украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который отличился еще раз: теперь он заявил, что Германия недооценивает степень опасности ситуации на границе Украины и России, а потому должна пойти на более жесткие меры в отношении Кремля.

Какие же меры должен, по мнению посла, ввести Берлин? Во-первых, полный разрыв экономических отношений с Россией. Во-вторых, газовое эмбарго, в-третьих, запрет на импорт нефти и угля из РФ, в-четвертых, окончательный запрет строительства газопровода "Северный поток - 2".

Собственно, непонятно, зачем Мельник называл пункты со второго по четвертый, если полный разрыв экономических отношений все это уже включает. Видимо, весь комментарий был придуман, чтобы сказать о том, что наболело больше всего – о "Северном потоке - 2". Впрочем, и тут посол сказал что-то не то: слова об "окончательном запрете" строительства газопровода означают, что какой-то неокончательный запрет со стороны немецкого правительства уже существует, – а это, мягко говоря, не соответствует действительности.

Указанными четырьмя пунктами Мельник не ограничился – он потребовал от Берлина также замораживания российской госсобственности, международного бойкота и изоляции России, "нерукопожатость" ее руководства и новое ужесточение санкций. Собственно, последний пункт тоже можно было не упоминать – ведь если выполнить все предыдущее, то ужесточать санкции будет уже некуда.

А еще возникает вопрос насчет "нерукопожатости", которая, видимо, предполагает и отсутствие телефонных переговоров. Но если Меркель откажется звонить Путину, то кто тогда вместо Зеленского будет требовать от российского президента отвести войска от украинской границы?

Латвия хочет дать Украине ПДЧ, которое не дает Германия

Прибалтийские страны поддержали последние инициативы украинского президента – насчет вступления в НАТО как гарантии мира на Донбассе. Первой еще позавчера предложила предоставить Украине план действий по членству в НАТО Литва, а вчера к ней присоединилась Латвия. Ее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что Украина уже 15 лет пытается получить ПДЧ, а потому пора бы ей его уже дать.

Видимо, окрыленные этими заявлениями, депутаты "Слуги народа" составили повестку дня предстоящего внеочередного заседания парламента, в который включили законопроекты, необходимые для вступления страны в НАТО.

Но "слуги", похоже, не учитывают, что то, что хорошо для пропаганды, не имеет отношения к реальности. В данном случае пропаганда – это заявления министров Латвии и Литвы. А реальность – это сделанные немного раньше заявления Белого дома и немецкого правительства.

Суть которых, напомним, состоит в том, что Вашингтон перекладывает ответственность за решение украинского вопроса на руководство НАТО, руководство НАТО не примет такого решения без учета мнения ведущих его членов, а один из его ведущих членов – Германия – однозначно заявила, что никаких новых шагов по приближению Украины к альянсу не будет.

Соответственно, все шаги, которые в пропагандистских целях сейчас предпринимаются правящей коалицией, не имеют ничего общего с "реал политик". Это лишь повторение маневров Порошенко, который вносил евроатлантическую интеграцию в Конституцию на фоне отказов со стороны НАТО.

Кому нужен локдаун до 10 мая?

Статистика по коронавирусу вчера оставалась печальной. Украина оказалась на первом месте в Европе еще и по общему количеству новых зараженных за сутки, так что теперь пальма жуткого первенства на континенте у нашей страны во всем.

Количество "красных" регионов уже превысило 50%, но правительство, забыв о своих прежних заявлениях, делает вид, что в стране ничего экстраординарного не происходит.

На этом фоне самой громкой новостью дня стало вчерашнее заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что локдаун в столице может быть продлен до 10 мая. Правда, если говорить точнее, Кличко просто допустил такую вероятность, сделав акцент на том, что все зависит от "коронавирусных" показателей. И это был правильный ответ.

Однако сам обозначенный временной рубеж настораживает. Он напоминает о прошлогодней ситуации, когда в мае карантин продлили только ради того, чтобы в День Победы не было никаких праздничных мероприятий. Иначе говоря, эпидемию спутали с политикой. Упоминание рубежа именно в виде даты 10 мая заставляет подозревать, что сейчас начинают готовить именно этот сценарий.

Между тем, единственным критерием должны быть медицинские показатели. Если на момент Дня Победы статистика будет вроде нынешней, то локдаун можно и нужно будет продлевать не то, что до 10-го, а и до 25 мая. Но если ситуация улучшится, то делать три лишние недели локдауна ради политических целей – непозволительная роскошь.

Можно ли блокировать счета "контрабандистов"?

Нацбанк начал выполнять решение СНБО о санкциях в отношении "ведущих контрабандистов страны". Вчера он приказал банкам заблокировать счета тех, кого внесли в список Зеленского. Чем поставил банки в тупик.

Вопрос у них все тот же: а на каком основании блокировать счета украинских граждан, против которых ввели санкции?

Решение СНБО – это не закон. Законы принимаются в Верховной Раде, и в том законе о санкциях, что принял парламент, есть лишь два варианта: санкции против иностранных граждан либо санкции против украинских граждан, причастных к терроризму. Те, против кого ввели санкции, – украинские граждане, но контрабанда к финансированию терроризма отношения не имеет.

Однако даже "контрабанда" в данном случае – это подозрение, а не доказанное обвинение. Если бы обвинение было доказано, то указанные граждане сидели бы на нарах, а их средства без всяких решений СНБО забрали бы в пользу государства.

Вполне возможно, что все "контрабандисты" из списка Зеленского действительно делали то, в чем их обвиняют. Но до судебного решения любые меры против них – правовой беспредел. Точно такой же, каким были и предыдущие постановления Совбеза в отношении украинских граждан.

И потому банки вполне резонно опасаются последующих исков от пострадавших. Которые, скорее всего, будут выиграны.