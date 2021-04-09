Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 10 миллионов доз вакцины Pfizer Украина будет закупать через британское агентство Crown Agents.

Об этом чиновник сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Закупкой вакцины Pfizer будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents. Это компания, которой мы платим за логистику и деятельность по доставке. Кто-то должен следить за соблюдением холодовой цепи и заказывать самолеты", - пояснил министр.

Степанов добавил, что первая поставка вакцины Pfizer может быть в мае.

В эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" Степанов сказал, когда Украина получит 115 тысяч доз Pfizer в рамках механизма COVAX.

"Поставку Pfizer по COVAX мы ожидаем 14 апреля согласно официальному сообщению COVAX", - сообщил он.

Степанов заверил, что в Украине есть все технические возможности для логистики и хранения вакцины Pfizer.

Еще он сказал, что для вакцинации 70% взрослого населения Украине нужно 48 миллионов доз вакцины от COVID-19.

"Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году", - сказал министр.

Ранее "Страна" рассказывала, чем известна компания Crown Agents, которой отдали поставки вакцин в Украину.

Мы также писали, что эта компания отказалась называть цену индийской вакцины CoviShield, которую за бюджетные деньги закупила для Украины.