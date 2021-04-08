Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условие, при котором Украина может начать поставки питьевой воды в Крым. По его словам, это произойдет, если международные миссии заметят угрозу для украинских граждан, проживающих на полуострове.

Об этом чиновник сказал в интервью BBC News Украина.

Резников допустил, что при гуманитарной угрозе Украина могла бы организовать гуманитарные конвои, которые обеспечили бы население полуострова питьевой водой.

"Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ - Каланчак, Ченгар, Чаплинка - дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест - под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - заявил министр.

Ранее "Страна" сообщала, что у Владимира Зеленского ужесточили риторику о поставках воды в Крым. Представитель президента по делам полуострова заявил, что Украина достроит дамбу, чтобы окончательно закрыть воду для крымчан.

Между тем в Крыму готовят уголовное дело против Петра Порошенко за "водную блокаду".