С 6 апреля 2021 автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы автомобильного транспорта получили право самостоятельно регистрировать новые транспортные средства. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В полиции разъяснили, что покупатель нового автомобиля может сразу после его приобретения получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства непосредственно в автосалоне.

Соответствующее решение приняли в Кабинете Министров Украины 17 февраля 2021 года.

Участвовать в государственной регистрации авто также могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющие оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и стоящие на учете в Главном сервисном центре МВД.

Чтобы иметь возможность участвовать в государственной регистрации, субъектам хозяйствования необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины (подробнее по ссылке).

Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона ГСЦ МВД (044) 347 10 40.

Как сообщала "Страна", в Украине могут упростить "мобилизацию" автомобилей для нужд армии. В случае вступления в силу этой инициативы, из МВД должны будут предоставлять военкоматам информацию о транспорте, который находится в собственности предприятий, ведомств и организаций.

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