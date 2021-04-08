Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что в течение десяти дней Украина достигнет роста суточного показателя числа заражений коронавируом в 25-30 тысяч.

Об этом чиновник заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".

"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели – десяти дней в рамках 25-30 тысяч заблевших, исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал он.

Степанов объяснил рост заражений кроме прочего влиянием агрессивного британского штамма коронавируса.

Он также сообщил, что в западных регионах ситуация с заболеваемостью улучшается, и один регион скоро выведут из красной зоны.

"Завтра мы выводим Ивано-Франковскую область из красного уровня. Они по всем показателям зашли в желтый уровень", – сказал он.

О том, что 9 апреля Ивано-Франковская область перейдет из красной зоны карантина в желтую, говорил и Виктор Ляшко. Также он ожидает в ближайшее время выхода из красной зоны Закарпатской области.

Между тем, по данным НАНУ Украина сейчас находится в начале фазы плато по числу зараженных коронавирусом.