В Британии в собственном загородном доме найден зарезанным один из самых богатых людей Англии, сэр Ричард Лексингтон Саттон. В полиции Дорсета выдвинули версию об убийстве олигарха. Об этом сообщает Guardian.

Сообщается, что занимавшийся отельным бизнесом Саттон скончался в результате множественных ножевых ранений. Его супругу Энн Шрайбер госпитализировали в критическом состоянии. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

Пресс-секретарь компании Sir Richard Sutton Limited (SRSL), принадлежащей Саттону, уже подтвердил эту информацию.

Состояние семьи Саттонов оценивается в 301 млн фунтов стерлингов. В частности, им принадлежат отели в Лондоне и фермы по всей Великобритании.

Как сообщала "Страна", аграрный олигарх Косюк решил распродать свои яхты за миллиарды. В конце 2020 года он выставил на продажу две яхты общей стоимостью в €143 млн (около 4,8 млрд гривен). Одна из них уже нашла нового владельца.

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