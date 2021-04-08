Министерство обороны США не подтвердило информацию CNN о том, что Вашингтон рассматривает возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели.

Об этом пишет ТАСС.

По данным CNN, сославшегося на представителя министерства обороны США, высылка кораблей должна была продемонстрировать Украине поддержку США и дать предупреждающий сигнал России.

"Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) ВС США в ответ на просьбу подтвердить и прокомментировать информацию телеканала CNN.

Ранее "Страна" приводила заявление Белого дома о том, что США наблюдают наибольшую численность российских войск у границ Украины с 2014 года.

Мы также писали, что США, Канада, Литва, Польша и Британия вместе обсудили ситуацию вокруг Украины и обвинили Москву в эскалации.