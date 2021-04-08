В пятницу, 9 апреля, Ивано-Франковская область перейдет из красной зоны карантина в желтую. Также в ближайшее время ожидается выход из красной зоны Закарпатской области.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 8 апреля сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из красного уровня эпидопасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в желтый уровень. Закарпатская область также выйдет из красного уровня через день-два",- сказал Ляшко.

Чиновник добавил, что стабилизация ситуации на западе страны свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход на показатели желтого уровня занимают три-четыре недели.

Замминистра также заявил, что вводить тотальный локдаун по всей стране власти не планируют, поскольку адаптивный карантин способствует стабилизации ситуации с COVID-19.

Между тем, по данным экспертов НАНУ Украина сейчас находится в начале фазы плато по числу зараженных коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что 7 апреля Украина заняла первое место в Европе по смертям от коронавируса.