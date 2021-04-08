Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и задержании бывшего сотрудника "спецслужбы МГБ ЛНР". По данным СБУ, он переехал на подконтрольную Киеву территорию через Россию и устроился на работу в структуру Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что мужчина занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы.

По оперативным данным, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз представителям "ЛНР".

Также сотрудники спецслужбы установили, что он в течение 2015-2016 годов был оперативным сотрудником "МГБ ЛНР", вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. Во время обыска по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На днях "Страна" сообщала, что под Харьковом СБУ перекрыла канал поставки украинских кондиционеров на военные предприятия России.

Также мы приводили заявление СБУ о том, что она задержала в Киеве одного из "кураторов ДНР".