В пресс-службе Министерства юстиции Украины рассказали, как зарегистрировать земельный участок его владельцам и получить кадастровый номер. Эта процедура нужна для тех, кто пользуется земельным участком, но он зарегистрирован до 2004 года и у кого нет кадастрового номера на него.

Чиновники разъяснили, что надо сделать, чтобы получить кадастровый номер и получить право распоряжаться этим имуществом.

Шаг 1: Обратитесь к сертифицированному инженеру-землеустроителю (найти их перечень можно на сайте Госгеокадастра) или в соответствующую организацию и закажите разработку технической документации по землеустройству на каждый земельный участок.

Шаг 2: Подать документы в орган Госгеокадастра по месту нахождения земельного участка. Кто может это сделать:

инженер-землеустроитель через веб-портал электронных услуг;

вы лично в Центре предоставления административных услуг.

Для подачи нужны следующие документы:

заявление о государственной регистрации земельного участка;

оригинал документации по землеустройству;

электронный документ со сведениями о земельном участке.

После подачи ваши документы будут проверять на соответствие государственным требованиям. Если подавал землеустроитель - на это пойдет до 7 дней, если вы - до 14 дней.

Шаг 3: Получите извлечение из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

Шаг 4: Обратитесь к регистратору прав собственности, например, к нотариусу, для того, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок. В результате вы должны получить извлечение из реестра прав собственности о регистрации.

Государственный акт и извлечение из реестра прав собственности и будут удостоверять ваше право собственности на земельный участок.

После этого у вашего участка есть кадастровый номер, а у вас - возможность проводить с ним какие-либо операции.

Фото: facebook.com/minjust.official

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