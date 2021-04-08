Журналисты из Украины и Молдовы получили доступ к паспортным данным десяти человек, которых молдавские правоохранители проверяют на причастность к похищению беглого судьи Николая Чауса. Все десять человек - граждане Украины, некоторые из них, возможно, являются бывшими или нынешними сотрудниками спецслужб.

Об этом говорится в материале "Слідство.Інфо" и RISE Moldova.

У распоряжении журналистов RISE Moldova оказались копии загранпаспортов десяти украинцев, вероятно, замешанных в похищении.

24 марта украино-молдавскую границу пересекли Юрий Коваленко и Эдуард Ставицкий. По данным журналистов, оба связаны с украинской разведкой. В соцсетях есть страница Коваленко, из которой ясно, что он учился в военном высшем учебном заведении в Одессе. В 2015 году Коваленко был зарегистрирован в воинской части А2659 на улице Мельникова, 81 в Киеве. Там же располагается Военно-дипломатическая академия им. Евгения Березняка, которая готовит военных разведчиков. А в 2018 году адресом регистрации Коваленко стала улица Электриков, 33 – Главное управление разведки Министерства обороны.

В комментарии журналистам Коваленко подтвердил, что был в Молдове с 24 марта по 3 апреля. Обсуждать цель визита и свою причастность к ГУР он отказался.

Найти человека по имени Эдуард Ставицкий журналистам не удалось. Они считают, что его фото в загранпаспорте похоже на фото в паспорте киевлянина Андрея Куценко. В 2000-х годах он был прописан в Киеве по адресу одной из воинских частей, а в 2009 году служил в части на Электриков, 33. В разговоре с журналистами Куценко отрицал, что работает в военной разведке, а после наводящих вопросов бросил трубку.

Молдавские пограничники предоставили журналистам видео с пункта пропуска, на котором видны мужчины, похожие на Коваленко и Куценко. 3 апреля, в день похищения Чауса, они покинули Молдову.

У молдавских правоохранителей есть информация еще об одном украинце – Александре Костенюке. До 2018 года он работал в уголовном розыске львовской полиции, а сейчас владеет детективным агентством. По словам Костенюка, он не знаком ни с Коваленко, ни с Куценко, и к похищению Чауса не причастен.

Большинство из украинцев, которыми заинтересовались в Молдове, живут во Львовской области. Один из них, Олег Стандник, был осужден на три года за незаконную выкачку нефти, еще один является сотрудником частной охранной компании.

Также в расследовании фигурирует бывший инструктор отдельного отряда спецназначения Национальной гвардии Михаил Булега. Сейчас он возглавляет подразделение Федерации военно-прикладного и спортивного универсального боя Украины.

Булега подтвердил, что ездил в Молдову на пару дней отдыхать, но название отеля, в котором останавливался, назвать не смог. Границу он пересек через тот же пункт пропуска, что и Коваленко с Куценко с разницей в два часа. То, что в этот же день похитили Чауса, Булега назвал совпадением.

Ранее "Страна" приводила слова жены Чауса о возможных причинах похищения судьи.

Между тем глава МИД Украины заявил, что Киев не причастен к исчезновению беглого судьи.