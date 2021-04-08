За первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Украине заметно снизилась заболеваемость инфекционными болезнями.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, в три раза снизилось количество случаев гастроэнтероколитов и пищевой токсикоинфекции, в том числе количество случаев ротавирусного энтерита снизилась в 2,1 раза, сальмонеллезных инфекций - в 2,6 раза, шигеллеза - в 2,9 раза, вирусных гепатитов - в 2,3 раза.

В 50 раз снизилась заболеваемость коклюшем: за первые два месяца 2021 года обнаружили 13 случаев (638 было за аналогичный период 2020 года).

В 65 раз снизилась заболеваемость корью: в январе-феврале текущего года выявили всего три случая болезни по сравнению с 197 случаями в прошлом году.

Заболеваемость педикулезом и фтириозом снизилась в 2,7 раза - с 2 469 случаев в январе-феврале 2020 года до 879 - в 2021-м.

Одинаковые показатели за оба периода по малярии и гемофильной инфекции: выявили 5 случаев первой и 4 - второй.

Не зарегистрировано ни одного случая холеры, брюшного тифа, паратифа, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы, дифтерии, орнитоза, острого полиомиелита, бешенства, клещевого энцефалита, вирусных и геморрагических лихорадок.

Ранее "Страна" писала, что за пятую неделю весны в Украине общий показатель заболеваемости ОРВИ и COVID-19 выше эпидпорога.

Мы также сообщали, что Украина сейчас находится в начале фазы плато по числу зараженных коронавирусом.