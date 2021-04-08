Правительство Германии (ФРГ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали переговоры о поставках российской вакцины "Спутник V" в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе "Спутника" 8 апреле 2021.

"РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины "Спутник V" для Германии", - говорится в сообщении.

Ранее власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания намерены закупить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

В Германии коронавирусом COVID-19 заразились около 3 000 000 человек, умерли по официальной статистике 77 857.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Как сообщала "Страна", в Минздраве Украины напомнили о важности ношения защитной маски даже во время прогулок в сквере и парке, несмотря на то, что на открытом воздухе вирус не задерживается.

Также стало известно, что Кличко допустил продление тотального карантина в Киеве до 10 мая.

Напомним, что посол Украины в Германии призвал Меркель полностью разорвать отношения с Россией.