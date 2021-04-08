Специалисты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев) разъяснили особенности принятия наследства ребенком.

Об этом сообщает "Юрлига".

Завещание дает возможность завещать свое имущество кому-либо, будь то физическому лицу, будь то юридическому (предприятию, учреждению, организации), или даже в пользу государства. И при этом не имеет значения, есть ли у потенциальных наследников семейные отношения с наследодателем.

Завещая свое имущество, наследодатель имеет право лишить кого-либо из наследников по закону права на получение своей доли в наследстве.

Между тем, законом определен круг лиц, которые независимо от содержания завещания имеют право на обязательную долю в наследстве. В частности, это: малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя. К ним также относятся дети, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после открытия наследства.

На что они имеют право?

Такие дети имеют право получить половину своей доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону.

Как правильно вступить в наследство в таком случае?

По общему правилу, чтобы принять наследство, нужно подать заявление о принятии наследства нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

Согласно части третьей статьи 1268 Гражданского кодекса наследник, постоянно проживавший вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 данного Кодекса, он не заявил об отказе от него.

Дети не обязаны подавать нотариусу заявление о принятии наследства и считаются принявшими наследство автоматически, если не отказались от него в порядке, установленном законом.

Ребенок считается принявшим наследство, даже если на момент смерти наследодателя проживал отдельно.

Для оформления наследственных прав ребенка заявление нотариусу подают:

От имени малолетнего (ребенок до 14 лет) или недееспособного ребенка - его родители (усыновители), опекун.

При достижении 14-ти лет ребенок имеет право самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства. При этом согласие родителей, усыновителей, попечителей и органа опеки и попечительства не требуется.

Важным в вопросе принятия наследства детьми является обоснованная необходимость в этом, поскольку в состав наследства входят не только права, но и обязанности. Это значит, что если наследодатель получил кредит и при жизни не выплатил его, обязанность по уплате кредита переходит к наследникам. Правда, на наследников возлагается обязанность удовлетворить требования кредиторов наследодателя в пределах стоимости имущества, полученного в наследство.

Даже если стоимость обязательств будет равна стоимости наследственного имущества, вступать ребенку в наследство нецелесообразно, ведь это может привести к возникновению проблем в будущем: реализация имущества, оформление документов, уплата налогов, расчеты с кредиторами и т. п.

Потому закон дает возможность несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет отказаться от принятия наследства по согласию родителей (усыновителей), попечителя и органа опеки и попечительства.

В свою очередь, от имени малолетнего, недееспособного лица отказаться от принятия полагающегося им наследства могут родители (усыновители), опекун, однако только с разрешения органа опеки и попечительства.

Обязательным условием надлежащего оформления наследства, в состав которого входит имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, является получение свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство выдается после окончания 6 месяцев со дня открытия наследства.

Выдача свидетельства о праве на наследство временем не ограничена, потому получить свидетельство можно когда-либо.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат рассказал, как могут поделить наследство радистки Кэт из "17 мгновений весны".

Также мы сообщали, что американец оставил собаке в наследство пять миллионов долларов.