Сотрудники Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) внесли информацию о вероятности развития тромбозов в описание вакцины AstraZeneca. Таким образом эту угрозу официально признали в медицинском регуляторе Евросоюза. Об этом сообщает ОСН.

"Сочетание тромбозов и тромбоцитопении, в некоторых случаях сопровождающееся кровотечением, в очень редких случаях наблюдалось после вакцинации препаратом Vaxzevria (новое название старой вакцины AstraZeneca - Ред.)", - указывается в обновленном описании вакцины.

Кроме того, медработников обязали информировать пациентов о возможных последствиях применения вакцины. Им предписано проводить инструктаж на случай проявления побочных эффектов.

Ранее сотрудник госагентства Литвы по контролю за лекарственными средствами Ругиле Пильвинене заявила о восьми смертельных случаях после прививки от коронавируса. По ее словам, летальные исходы связаны с возрастом пациентов и с хроническими заболеваниями.

Пильвинене не стала уточнять, после прививок какими препаратами зафиксированы смертельные случаи. Известно, что в Литве используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Как сообщала "Страна", в ЕС официально подтвердили связь вакцины AstraZeneca с тромбозом, но назвали это редким побочным эффектом.

При этом в Италии вакцину AstraZeneca рекомендовали применять только для тех, кому за 60.

Напомним, что прививать граждан Украины от коронавируса китайской CoronaVac начнут не раньше 10 апреля.