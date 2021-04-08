В Украине служба экстренной медицинской помощи за сутки в среднем получает 37 тысяч вызовов и совершает около 17 тысяч выездов. Это исторический максимум нагрузок на скорую.

Такие данные привел во время онлайн-конференции руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи Директората медицинских услуг Минздрава Александр Данилюк. Конференция транслировалась в Фейсбуке на странице UNICEF Ukraine.

"В среднем сейчас фиксируют 37 тысяч звонков на линию "103" за сутки. Это очень большое количество звонков. Это большая нагрузка на нашу диспетчерскую службу. В среднем выезды бригад экстренной медпомощи сейчас осуществляются в количестве 17 тысяч в сутки. Из них 3,5 тысяч связаны с подозрением или подтвержденными случаями COVID-19. Это средняя или тяжелая степени течения COVID-19", - сказал Данилюк.

Он добавил, что в среднем госпитализируют свыше 5 тысяч пациентов за сутки, из них 2,2 тысячи людей - с осложненным COVID-19 и с показаниями к госпитализации.

"Это исторические нагрузки на экстренную медпомощь", - отметил Данилюк, уточнив, что в таком режиме скорая работает последние три недели.

По его словам, ранее пиковые нагрузки на экстренную медицинскую помощь наблюдались в ноябре-декабре 2020 года.

Данилюк также сказал, что показатели отличаются в зависимости от региона. Сейчас в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, где вводили жесткие карантинные ограничения, заметна тенденция к снижению заражений и стабилизации ситуации. Пиковые нагрузки на сегодняшний день наблюдаются в центральных регионах и Киеве. Продолжается рост нагрузки на систему экстренной медпомощи и вообще на медицинскую систему на юге и востоке Украины, а также в некоторых западных регионах.

Данилюк привел данные по вакцинации среди сотрудников скорой: в разных регионах прививки сделали от 5% до 20% работников бригад экстренной медпомощи.

Он призвал медработников, даже переболевших COVID-19, не откладывать вакцинацию.

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