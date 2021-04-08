В апреле, с наступлением тепла, активизируются иксодовые клещи. Их активность начинается в апреле и продлится до июня, потом они снова будут активны в августе-октябре. Они могут переносить возбудителей как вирусных, так и бактериальных заболеваний, которые попадают в наш организм во время присасывания. Об этом предупреждает Центр общественного здоровья.

"Подцепить клеща можно на любом газоне и траве, скорее всего в лесу, парке или сквере. Поэтому отправляясь на прогулку, пикник или в поход стоит позаботиться о защите", - говорится в сообщении.

Как уберечься от клещей

Позаботьтесь о соответствующем наряде: закрытой обуви и одежде, головном уборе.

Для защиты воспользуйтесь репеллентом - специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, который отпугивает клещей. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия пройдет.

На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву, освободите место для привалов от хвороста.

Тщательно осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща почти невозможно: животное выделяет анестетических вещество, обезболивающее укус.

Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите близких, детей и себя: лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением.

Дома постирайте и поутюжьте одежду и вещи, которыми пользовались на прогулке.

Если на природу брали домашнего любимца - его также следует осмотреть на наличие клещей.

Медики предупреждают, что клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых клещей, которые присосались, чаще всего замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.

Алгоритм действий, если вы обнаружили на теле клеща:

не давить;

не вырывать;

не заливать маслом или спиртом;

обратиться в травмпункт, где вам помогут вытащить клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий;

если поблизости нет врача, аккуратно выкрутить клеща вращательными движениями пинцетом или через марлю;

продезинфицировать место укуса;

отнести клеща в лабораторию;

сдать кровь на антитела;

при необходимости пройти иммунотерапию.

Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, самые распространенные из которых клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, а также к инвалидности.

Риск заражения зависит от продолжительности присасывания клеща: на протяжении суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.

Клещевой вирусный энцефалит начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушения сна. При этом заболевании преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а в отдельных случаях - к летальному исходу.

Заразиться можно не только во время кровососания клеща, но также если случайно его раздавить или расчесать место укуса.

В течение трех недель после укуса клеща наблюдайте за своим состоянием: ежедневно измеряйте температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения на коже, которое продолжает увеличиваться, - немедленно обратитесь к врачу.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве сообщили украинцам о сотнях зараженных болезнью Лайма.

Также мы сообщали, что экологи предупредили, что из-за теплой зимы в Украине необычайно рано проснулись клещи.