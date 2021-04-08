США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России на восточной границе страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

По словам чиновника, корабли ВМС США нередко заходят в Черное море, но развертывание боевых кораблей сейчас станет для Москвы особым сигналом.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года США обязаны за 14 дней уведомить о своем намерении войти в Черное море. Пока неясно, было ли отправлено такое уведомление.

Представитель Министерства обороны также сказал, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в Крыму.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления, чиновник сказал CNN, что "если что-то изменится, мы будем готовы отреагировать". По его текущим оценкам, пока русские проводят учения.

Ранее "Страна" сообщала, что США, Канада, Литва, Польша и Британия вместе обсудили ситуацию вокруг Украины и обвинили Москву в эскалации.

Мы также писали, что флот ВСУ начал учения в Чёрном море, из-за чего работа всех крупных портов ограничена.