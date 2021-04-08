Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной самое большое число войск с 2014 года. По ее словам, в США обеспокоены этим.

Заявление Псаки сделала 8 апреля во время брифинга для журналистов.

"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной. У России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года. Пять украинских военнослужащих были убиты только на этой неделе. Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - сказала Псаки.



Как писала "Страна", на днях Госдеп обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Украине.

Мы также сообщали, что США, Канада, Литва, Польша и Британия вместе обсудили ситуацию вокруг Украины и обвинили Москву в эскалации.