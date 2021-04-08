В Минздраве напомнили о важности ношения защитной маски даже во время прогулок в сквере и парке, несмотря на то, что на открытом воздухе вирус не задерживается.

"Ведь даже на открытом воздухе не всегда есть возможность придерживаться рекомендованной физической дистанции 1-1,5 метра от других", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Также приводится перечеть ситуаций, когда, по мнению врачей, без маски на улице не обойтись:

тесно контактируете с другими людьми из-за вашего домохозяйства, например, встретились с друзьями и сидите в тесном кругу на лавочке или траве;

находитесь на детских площадках;

стоите в очереди за кофе и тому подобное.

Находясь в общественных местах на открытом воздухе:

насколько это возможно избегайте скопления людей;

старайтесь максимально придерживаться физической дистанции;

ограничьте время пребывания с другими людьми;

надевайте маску каждый раз, когда нет возможности сохранять физическую дистанцию ​​от других.

Маска - наш "щит", который поможет уменьшить распространение вируса. Но она не защитит, если ее носить не правильно!

Убедитесь, что ваша маска полностью закрывает и нос и рот. А не довлеет на подбородке, под носом или только на носу, на одном ухе или на руке.

Не забывайте мыть руки водой с мылом по крайней мере 20 секунд после того, как вы находились в общественном месте, плевали или кашляли. Если такой возможности нет, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащий не менее 70% спирта.

"Если у вас или ваших близких есть симптомы гриппа или Covid-19, оставайтесь дома. Помните, что люди без симптомов или недавно выздоровели от Covid-19 и имеют отрицательный тест, все еще могут распространять вирус. Поэтому носить маску правильно - это и заботиться о других", - говорится в сообщении.

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