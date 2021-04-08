Высший совет правосудия совместно с Консультативной миссией Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине) разработал унифицированные рекомендации для всех судов Украины относительно безопасной работы в условиях карантина. Решение принято на заседании 1 апреля 2021 года, сообщается на сайте ВСП.

Документ касается доступа к правосудию, организации рабочего процесса и противоэпидемических мер в помещении и на рабочем месте. Работники учреждений системы правосудия в значительной степени поддаются риску заражения коронавирусной инфекцией.

Предоставлены следующие рекомендации относительно доступа к правосудию в условиях карантина:

обеспечить право лиц на доступ к правосудию в условиях карантина путем проведения заседаний органов судебной власти в режиме реального времени в Интернет;

проводить онлайн-трансляции таких судебных заседаний и/или безотлагательно размещать в открытом доступе видеозапись заседания;

если от участника судебного производства поступило заявление об участии в заседании в помещении суда, следует обеспечить рассмотрение дела в его присутствии;

для уменьшения количества присутствующих в зале судебных заседаний по возможности обеспечить проведение судебных заседаний в режиме видеоконференции в пределах помещения одного суда путем трансляции между разными залами;

судам непрерывно осуществлять судопроизводство по неотложным делам, которые определены процессуальными кодексами и судами (судьями). Понятие срочности, которая определяется на усмотрение судьи, должно учитывать текущую эпидемическую ситуацию в районе, где находится суд. Адаптивное карантинное зонирование, осуществляемое Минздравом, может быть индикатором, однако необходимо придерживаться надлежащей осмотрительности с учетом оценки ситуации в помещении суда и состояния участников производства;

довести до сведения участников судебных процессов возможность отложения рассмотрения дел в связи с карантинными мерами. При этом отложение рассмотрения дела возможно только в крайнем случае, только когда его проведение с использованием электронных средств связи невозможно по процедурным и техническим причинам;

прекратить все мероприятия, не связанные с процессуальной деятельностью суда и обеспечением деятельности органов судебной власти (круглые столы, семинары, дни открытых дверей и т. п.). Рекомендовано все указанные мероприятия заменить на онлайн-мероприятия;

ввести ознакомление участников судебного процесса с материалами судебного дела в дистанционном режиме путем направления сканнкопии материалов судебного дела по электронному адресу, указанному в соответствующем заявлении, заявления об ознакомлении принимать средствами почтовой и электронной связи. Для избежания скопления людей дополнительно рекомендовать работникам аппаратов судов предварительно согласовывать время посещения суда для ознакомления с материалами дела;

уменьшить количество судебных заседаний, которые назначаются для рассмотрения в течение рабочего дня. При этом, учитывая сопутствующие риски, сокращать необходимо именно судебные слушания (в помещении), а не все слушания. Необходимо искать возможность замены на электронный или письменный формат рассмотрения дел;

при возможности осуществлять рассмотрение дел без участия сторон, в порядке письменного производства, кроме случаев, когда участие сторон обязательное;

ускорить работу над Единой судебной информационно-телекоммуникационной системой / подсистемой "Электронный суд" и т.д.

Ранее "Страна" писала о том, что Тернополь и Чернигов с четверга ужесточают карантин, публиковала список ограничений.

Также мы сообщали, что в Amnesty International признали, что тотальный карантин в Украине не дал эффекта.