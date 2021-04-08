После принятия закона с изменениями правил призыва в армию и ужесточением наказание для уклонистов Верховная Рада решила его доработать. Депутаты намерены прописать в нем норму о разрешении мобилизовать автомобили.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Не успело общество переварить изменения в закон о призыве в армию, которым ответственность за уклонение усиливается, а сам процесс мобилизации ускоряется, как в этот документ "слуги" уже хотят внести изменения, вспомнив, что мобилизовать можно не только людей, но и автомобили, отмечает канал.

Авторы инициативы - "слуги народа" Егор Чернев, Марьяна Безуглая и другие - хотят обязать МВД подавать в военные комиссариаты ведомости о регистрации, перерегистрации и снятии с учета транспортных средств, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

МВД должно будет предоставлять военкоматам информацию о транспорте, который находится в собственности предприятий, ведомств и организаций.

"Военно-транспортная обязанность предприятий - это один из важных инструментов обороны. Передача данных из МВД будет способствовать более эффективному учету транспортных средств и их быстрой мобилизации", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Напомним, упомянутый закон был принят парламентом по втором чтении 30 марта.

"Страна" подробно рассказывала, какие нормы в нем прописаны.