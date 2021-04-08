Вслед за признанием противоправным постановления окружной избирательной комиссии №87 о выборах на участке №261027 в Яремче Ивано-Франковский окружной административный суд отменил еще одно постановление этой ОИК. На сей раз о признании выборов недействительными на избирательном участке №260515 в селе Парище.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

В "Опоре" напомнили: при повторном подсчете голосов на участке №260515 оказалось, что на извлечении из списка избирателей для голосования по месту пребывания отсутствовала печать, а само извлечение подписано 28 марта вместо 27 марта. ОИК признала на указанном участке голосование недействительным, посчитав, что 49 человек, которые проголосовали по месту пребывания, были включены в выписки из списка избирателей безосновательно и неправомерно.

Как определил суд, в извлечении списков избирателей для голосования по месту пребывания были включены 51 человек, 49 из них получили избирательные бюллетени. По 25 избирателям у ОИК были сомнения в правомерности их включения в список избирателей.

Суд указал, что количество избирателей, неправомерно включенных в выписки из списка, составляет менее 5% от 565 избирателей, получивших бюллетени на участке. Поэтому никаких оснований признавать голосования на участке недействительным у ОИК №87 не было.

Ранее "Страна" сообщала, что на нескольких участках в Ивано-Франковской области обнаружили разночтения в подсчете голосов.

Между тем на сайте ЦИК написали о победе на 87-м округе на довыборах в Раду Василия Вирастюка.