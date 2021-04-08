В Италии вакцину против коронавируса AstraZeneca рекомендуют использовать для людей старше 60 лет, опасаясь образования тромбов у людей младшего возраста. Об этом заявил советник итальянского правительства по вопросам борьбы с коронавирусным кризисом Франко Локателли, передает The Local.

Решение о рекомендации использования вакцины людям старше 60 лет приняли через несколько часов после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило связь вакцинации препаратом AstraZeneca и образованием тромбов.

При этом, по словам Локателли, данные о тромбозе связаны с введением только первой дозы вакцины AstraZeneca. Таким образом, люди младше 60 лет не должны сталкиваться с трудностями в получении второй и последней дозы этого препарата.

Ранее "Страна" писала о том, как тромбоз признали побочным эффектом AstraZeneca и что это значит для Украины.

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