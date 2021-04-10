10 апреля отмечают День братьев и сестер. Это неофициальный семейный праздник, когда можно поздравить своего брата или сестру. Можно сделать это лично, по телефону или праздничной картинкой, если вы находитесь далеко.

Кстати, праздник могут отмечать и только братья, и только сестры, ведь здесь важен не пол, а родственные отношения.

Традиции дня

День братьев и сестёр (Siblings Day) отмечают в разных странах. В США он называется Национальный день братьев и сестер (National Siblings Day). Это лишний праздничный повод в семьях, где есть и братья, и сестры. Сиблинги - это термин, обозначающий детей одних родителей.

Основательницей праздника в США стала Клаудия Эварт, потерявшая брата и сестру в детстве. Датой выбрали 10 апреля в память дня рождения ее сестры.

Обычно праздник отмечают семейным ужином, подарками. Отличным презентом может стать семейная фотосессия, милое видео из детских фото или букет весенних цветов.

Во многих странах есть свои праздники в честь братьев и сестер. Например, в Индии его отмечают летом. В этот день сестры повязывают на руки братьев шнурки, которые должны защитить от злых сил.

Открытки, картинки и короткие поздравления в День брата и сестры

Пусть мы ссорились с тобой и даже дрались, но я всегда буду тебя любить. С днем брата и сестры!

День брата и сестры 10 апреля. Давай же, обними меня скорее.

День брата и сестры сегодня мы отмечаем ежегодно.

Люблю тебя до неба и обратно,

С тобой мне ничего не страшно.

Ты всегда будешь у меня!

Самая лучшая в мире сестра!

С Днем братьев и сестер, мы друг у друга есть!

А это радость и большая честь!

Известные братья и сестры

В мире есть немал примеров известных братьев и сестре. Например, Майкл и Джанет Джексон, завоевавшие сердца миллионов любителей поп-музыки.

Майкл и Джанет Джексон

Белла и Джиджи Хадид - самые известные сестры на подиуме.

Белла и Джиджи Хадид

Известными стали сценаристы и режиссеры Джон и Мартин Макдонах ("Однажды в Ирландии", "Три билборда на границе Эббинга. Миссури", "Семь психопатов").

Джон и Мартин Макдонах

Еще одна парочка именитых режиссеров - братья Джоэл и Итан Коэн ("Старикам тут не место", "Фарго", "Большой Лебовски").

Джоэл и Итан Коэн

След в литературе оставили сестры Бронте - Шарлота, Эмили и Энн ("Джейн Эйр", "Грозовой перевал", "Незнакомка из Уайлдфелл-Холла").

Сестры Бронте

Братья Орвил и Уилбер Райт собрали первый в мире самолет, способный к полету.

Братья Райт

Братья Огюст и Луи Люмьер положили начало современному кинематографу.

Огюст и Луи Люмьер

А сказки Якоба и Вильгельма Гриммов прочитал, наверное, каждый ребенок ("Бременские музыканты", "Белоснежка", "Волк и семеро козлят", "Красная шапочка", "Золушка").

Якоб и Вильгельм Гримм