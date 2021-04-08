Смертельная авария произошла на Закарпатье в четверг, 8 апреля, и собрала масштабную пробку на дороге в районе села Холмок.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с дорожным катком.

Фото: mukachevo.net

ДТП произошло около 17:30. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом сообщает "Перший".

На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства и причины смертельной аварии выясняются.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП, для его расследования правоохранители ищут француза.

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