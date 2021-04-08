Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало первую сводку погоды с Марса.

Она была составлена на основе данных системы Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) на борту марсохода Perseverance.

Рассказ о погоде опубликован 6 апреля на сайте НАСА.

Марсоход приземлился на Красную планету 18 февраля, а уже 19 числа MEDA впервые включилась на 30 минут. Инженеры получили от системы отчет о погоде в месте приземления ровера - в кратере Езеро.

Когда система начала запись, температура на поверхности планеты была чуть ниже -20 градусов Цельсия, и в течение получаса она упала до -25,6.

Датчик радиации и пыли MEDA показал, что атмосфера на Езеро более чистая, чем в кратере Гейла, который находится примерно в 3700 км (данные о последнем прислала станция мониторинга окружающей среды, что на борту марсохода Curiosity).

Согласно показаниям датчиков давления MEDA, давление на Марсе составляет 718 Паскалей.

MEDA весит около 5,5 кг и содержит набор датчиков окружающей среды для регистрации уровней запыленности и шести атмосферных параметров:

скорости и направления ветра;

давления;

относительной влажности;

температуры воздуха;

температуры земли;

излучения Солнца и космоса.

Система выходит из спящего режима каждый час, а после записи и сохранения данных переходит в спящий режим независимо от работы ровера. Система записывает данные независимо от того, бодрствует марсоход или нет, как днем, так и ночью.

MEDA может регистрировать температуру на трех атмосферных высотах: 0,84 метра, 1,45 метра и 30 метров в дополнение к температуре поверхности. В системе используются датчики на корпусе и мачте марсохода, а также инфракрасный датчик, способный измерять температуру на высоте. MEDA также регистрирует радиационный баланс у поверхности, что поможет подготовиться к будущим исследовательским миссиям человека на Марсе.

Ранее "Страна" публиковала селфи марсохода Perseverance на Красной планете.

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