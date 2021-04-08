Посол Израиля в Украине Джоэл Лион призвал украинское правительство законодательно закрепить юридическое определение понятия "антисемитизм", разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).

Об этом дипломат сказал в опубликованном в Фейсбуке видеообращении по случаю Йом ха-Шоа - национального дня памяти израильтян по 60 миллионам евреев, уничтоженных во время Холокоста.

В своей речи посол напомнил, что геноцид евреев во Вторую мировую войну начинался не с расстрелов в Бабьем Яру или в дни погрома во Львове. А с пропаганды, промывания мозгов, когда людям говорили, что их сосед не такой как они, еврей.

"Вирус антисемитизма был настолько сильным, что в конце концов он побуждал людей на то, что вы даже не представляете. Он побуждал людей на убийство газом, расстрелы, индустриализацию смерти. Поэтому сегодня мы должны быть очень осторожными... Мы должны что-то делать. Нам нужно бороться с вирусом антисемитизма", - сказал Лион.

После чего он призвал украинское правительство "принять определение антисемитизма IHRA".

"Понимая, что такое антисемитизм, вы можете с ним бороться. Но если вы этого не понимаете, как вы можете с этим бороться?" - добавил посол.

Международный альянс в память о Холокосте (The International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) - межправительственная организация, созданная в 1998 году на основании Декларации Стокгольмского международного форума по Холокосту. В 2007 году IHRA расширила свою тематику также вопросами геноцида цыган, предотвращения геноцида и борьбы с антисемитизмом.

Рабочее определение антисемитизма - это заявление из 38 слов о том, что такое антисемитизм. В переводе с английского оно звучит так: "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов".

Украина уже более 15 лет никак не может войти в организацию. Последней причиной отказа, которую назвал МИД Украины стало отсутствие денег на членские взносы, на что Альянс предложил Украине вступление без членских взносов, но Украина все равно не вступила в Альянс.

Ранее "Страна" приводила слова посла, назвавшего Степана Бандеру пособником нацистов и осудившего марш в его честь.

Также дипломат требовал отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича.