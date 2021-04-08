Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит задекларированные чиновниками в этом году криптовалютные активы.

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель управления проведения обязательных проверок НАПК Сергей Петухов в Фейсбуке.

"В этом году мы уже начали 250 проверок и в рамках некоторых из них уже проверяем задекларированные биткоины. Если мы обнаружим, что указанная информация о владении криптовалютой является недостоверной - это основание для административной или уголовной ответственности", - заявил Петухов.

НАПК определит, действительно ли декларанту принадлежит указанное количество токенов криптовалюты, действительно ли перечислялись деньги за ее приобретение и может ли он объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение криптовалюты.

Петухов со ссылкой на Opendatabot указал, что в этом году количество криптовалюты, указанной в декларациях, выросло.

"Еще в начале года НАПК указало в своих разъяснениях, что криптовалюту надо декларировать как нематериальные активы в разделе 10 декларации с указанием вида крипты (Bitcoin, Etherium т.п.), даты получения и общей стоимости приобретенного актива на дату получения", - добавил представитель НАПК.

Напомним, в этом году украинские чиновники задекларировали активы биткоинов на 75 миллиардов гривен.

Ранее мы писали о двух одесских политиках, экс-нардепе Дмитрии Голубове и действующем депутате Рады из фракции "За будущее" Анатолии Урбанском, которые задекларировали по 1,3 миллиарда гривен в биткоинах.