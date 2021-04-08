В четверг, 8 апреля, на торгах цены на нефть эталонных марок продолжают умеренное снижение.

Инвесторы опасаются возникновения избыточного предложения нефти на рынке и обеспокоены тем, что продление карантинных мер в Европе, медленные темпы вакцинации от коронавируса и рост заболеваемости в таких странах, как Индия и Бразилия, негативно скажутся на восстановлении спроса на нефть. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 КСК в четверг составляет $62,96 за баррель, что на $0,2 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,45 за баррель, что на $0,32 (0,54%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Нефть WTI торгуется ниже $60 за баррель четвертый день подряд.

Министерство энергетики США в среду сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,52 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей - больше чем ожидали аналитики, пишет S&P Global Platts.

По словам старшего менеджера по сырьевым товарам Phillip Futures Автара Санду, рост запасов бензина вызывает опасения, что увеличение количества случаев Covid-19 может еще больше ухудшить перспективы спроса. "Учитывая предположение об улучшении экономической ситуации, ожидалось снижение запасов бензина", - сказал он.

Однако некоторые аналитики считают, что увеличение запасов бензина могло быть вызвано наращиванием импорта в преддверии летнего сезона поездок в США, когда спрос на топливо обычно повышается.

Между тем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в некоторых крупных странах продолжает вызывать обеспокоенность инвесторов. Помимо этого, существуют опасения из-за ситуации вокруг вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за выявленных случаев тромбоза после вакцинации. Кроме того, целый ряд стран, включая Испанию, Италию и Бельгию, ввели возрастные ограничения на использование вакцины AstraZeneca, она преимущественно будет вводиться людям от 60 лет.

Соответствующие решения были приняты по итогам расследования, проведенного комитетом по оценке рисков Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое пришло к выводу, что существует риск случаев, хотя и очень редких, возникновения тромбов как побочного эффекта препарата от Covid-19 компании AstraZeneca.

"Европа является одним из основных потребителей вакцины, и любые задержки или приостановки кампаний по вакцинации может отчасти отсрочить восстановление спроса на нефть на континенте", - говорят аналитики Rystad.

Ранее "Страна" писала о том, что снижение нефтяных запасов в США вернуло к росту мировые цены на нефть.

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