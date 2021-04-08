В Управлении комиссара ООН по правам человека подтвердили, что в Донецкой области от взрывной травмы и осколочных ранений погиб 4-летний ребенок, о чем "ДНР" сообщила 3 апреля. Представители ООН побывали в поселке Александровское на неподконтрольной Киеву территории, где погиб мальчик.

Об этом сообщает РИА Новости.

Представители ООН пообщались с родственниками погибшего мальчика и совместно с представителями "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня осмотрели место происшествия.

По итогам поездки официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что причиной смерти стала комбинированная травма от взрыва и осколочные ранения.

"Информация, собранная во время визита, послужит основой для дальнейшего анализа точной причины смерти мальчика. На данном этапе мы можем только подтвердить, что он умер от взрывной комбинированной травмы и осколочных ранений", - сказала Троссел.

6 апреля гибель ребенка зарегистрировали представители специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ. При этом они не указали, в результате чих действий произошла трагедия.

В "ДНР" заявляли, что мальчик 2016 года рождения погиб после применения украинскими силовиками беспилотника с бомбой, Киев же заявил, что мальчик сам нашел взрывчатку.