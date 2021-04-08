В Офисе президента Украины отреагировали на недавнее резонансное заявление спикера Банковой Юлии Мендель о значении русского языка для Украины, назвав его частным мнением.

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью НВ.

"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря Президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова - Ред.) относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны (Российской Федерации - Ред.)", - сказал Тимошенко.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия не обладает монополией на владение русским языком.

По ее словам существует и украинский русский язык, который является частью культурного разнообразия страны.

Ранее аналогичную позицию высказал и глава МВД Арсен Аваков.

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен Креминь на канале Порошенко раскритиковал Мендель из-за "украинского русского языка".