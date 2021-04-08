Вакцинация украинцев китайским препаратом CoronaVac начнется после прохождения лабораторного контроля. Это произойдет после 10 апреля.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 8 апреля.

"Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовыми документами, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки. После 10 апреля он закончится - и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок", - сказал глава Минздрава.

В министерстве также сообщили, что лабораторный контроль вакцины осуществляют Гослекслужба и Государственный экспертный центр МОЗ

"Вакцина CoronaVac является традиционной инактивированной вакциной - на основе "убитого" вируса. Ее поставляют в однодозовых шприцах, готовых к инъекциям. Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%", - сообщили в Минздраве.

Напомним, первая партия вакцины китайского производства CoronaVac в объеме 215 тысяч доз прибыла в Украину две недели назад, 25 марта.

По состоянию на середину февраля этому препарату доверял всего 1% украинцев.