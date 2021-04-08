В пятницу, 9 апреля, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков, поскольку в ближайшие сутки территория страны будет находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления - антициклона PEGGY. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно северный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до минусовых значений - от -4 до +1 градуса. В Карпатах - до 9 градусов ниже ноля.

В дневные часы прогнозируют до +6-12.

В Киеве - осадков не ожидается. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов. Днем потеплеет до +10.

Ранее "Страна" писала о том, что антициклон Пегги несет в Украину масштабное потепление и настоящую весну.

Также мы сообщали, что Новороссийск накрыл мощный ураган, который валит людей с ног.