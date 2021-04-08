В Молдове, где с 1 апреля по 30 мая введено чрезвычайное положение из-за эпидемической ситуации в республике, внесли изменения в ограничения. В чатсности аннулировали запрет на прогулки в парках.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, исполняющий обязанности премьер-министр Аурелиу Чокой, который возглавляет комиссию по чрезвычайным ситуациям извинился перед гражданами Молдовы за то, что предыдущие ограничения комиссии не верны. Аннулировали запрет на прогулки в парках, нахождение на спортивных площадках и в зонах отдыха.

"Этот пункт заменен положением следующего содержания - запрещено нахождение в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи, зоны отдыха) в группах более чем три человека, за исключением членов одной семьи", - сказал Чокой

Кроме того, по его словам, комиссия приняла меры, направленные на поддержку населения и экономических агентов в период чрезвычайного положения.

"Будет дополнен список компенсируемых лекарств для пациентов с легкой формой COVID-19, проходящих лечение на дому. Компенсация стоимости лекарств будет достигать до 100% как для застрахованных, так и не застрахованных граждан", - рассказал Чокой.

Помимо этого, разрешено проводить спортивные тренировки членов национальных сборных для подготовки к участию в международных соревнованиях, а также соревнований спортивным федерациям - на свежем воздухе, без зрителей. позволили прохождение практики студентам и учащимся профессионально-технических училищ выпускных курсов.

Напомним, в марте в Молдове установили рекорд по суточному числу зараженных коронавирусом и умерших от ковида.

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