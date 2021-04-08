Штаб операции Объединенных сил привел данные об обстановке на Донбассе к вечеру 8 апреля. По его информации, за предшествовавшие сутки в зоне проведения ООС 11 раз нарушали режим тишины. Во время одного из обстрелов получил смертельное ранение служащий ВСУ.

Сводка опубликована в Фейсбуке ООС.

Как сообщили в штабе, противник совершил девять обстрелов позиций украинских военных и два - по объектам гражданской инфраструктуры.

Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, велся огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вблизи Широкино использовались крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельск - станковые противотанковые гранатометы.

В районе Водяного противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Под одним из обстрелов военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

В ответ на обстрелы ВСУ тоже открывали огонь.

Также украинская сторона сообщила, что противник препятствовал работе БПЛА миссии ОБСЕ - как над неподконтрольной территорией, так и над территорией, подконтрольной правительству Украины. Кроме того, он продолжил военные учения на полигонах и "обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта".

В штабе ООС заверили, что подразделения ВСУ находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему прекращению огня.

Военные добавили, что в районе проведения ООС пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Как писала "Страна", 8 апреля на Донбассе побывал президент Владимир Зеленский.

Во время поездки он заявил, что те, кто имеет власть в Украине, должны бывать на Донбассе хотя бы по очереди.