Национальная академия наук Украины (НАНУ) опубликовала анализ текущей ситуации в стране с коронавирусом и прогноз на 7-20 апреля. По мнению экспертов, сейчас мы находимся в начале фазы плато.

Анализ появился на сайте НАНУ 6 апреля.

"Главные индикаторы эпидемической динамики указывают на продолжение ухудшения эпидемической ситуации на фоне роста неопределенности относительно темпов такого ухудшения. Тогда как ежедневное число новых случаев болезни росло в последние 4 дня темпами, превышающими 15% по сравнению со значениями неделю назад, доля положительных тестов в течение последней недели незначительно снизилась с 33,6% до 33,3%, а среднесуточное число положительных тестов в среднем за неделю выросло на 1% по сравнению со значением неделю назад. Это дает основания сформулировать гипотезу, что число новых обнародованных случаев болезни увеличилось преимущественно из-за обнародования случаев со старыми датами, тогда как число случаев, подтвержденных в последние семь дней, находится на плато", - говорится в материале.

Также в НАНУ отметили, что рост доли давних случаев в ежедневной статистике по заболеваемости COVID-19 может свидетельствовать о том, что реальные темпы распространения коронавируса ниже, чем те, которые вытекают из официальной статистики.

По мнению экспертов НАНУ, уже пройден максимум позитивности ПЦР-тестов. Количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато.

"Вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, которое может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)", - сообщила НАНУ.

В отчете академии также сказано, что, согласно анализу данных Минюста об общей смертности, избыточная смертность в марте превышает средний уровень смертности в 2015-2019 годах на значение, близкое к числу зарегистрированных летальных исходов от COVID-19.

Наблюдаемая летальность демонстрирует рост в последние 3-4 недели, но все еще остается в диапазоне 2,2% -2,5%.

Ранее "Страна" приводила статистику, по которой за пятую неделю весны в Украине общий показатель заболеваемости ОРВИ и COVID-19 оказался выше эпидпорога, но на 2,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

Мы также писали, что 7 апреля Украина заняла первое место в Европе по смертям от коронавируса.