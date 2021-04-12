Президент ООО "Евротерминал" Павел Лисицин рассказал о формах сотрудничества морских портов и мультимодальных логистических центров.

Современные морские порты давно вышли за пределы классических определений и ограниченных территорий.

"Рост портовых мощностей, борьба за грузопоток и клиентов сейчас происходит не только на причалах, но и "в тылу" - за счет развития логистической инфраструктуры прилегающих районов, - говорит Павел Лисицын, президент ООО "Евротерминал".

Уровень развития сопутствующей припортовой инфраструктуры, возможность пользоваться дополнительными сервисами и услугами для хранения, обработки, быстрой и комфортной доставки грузов в/из порта – важный критерий для грузоотправителей и логистических провайдеров при формировании цепочек поставок.

Начавшийся в 2005 году с накопительной площадки для автотранспорта в нескольких километрах от Одесского морского порта, сегодня ООО "Евротерминал" - один из крупнейших мультимодальных логистических центров региона. Работая в тесной связке с морскими портами, такие логистические комплексы, как "Евротерминал", обеспечивают новый уровень логистических услуг.

Отдельная таможенная зона

На грузовом таможенном комплексе "Евротерминала" осуществляется таможенное оформление, пограничный и санитарный контроль всех типов грузов и транспорта, их взвешивание, сканирование, осмотр. Сами грузы при этом могут перемещаться из порта на территорию "Евротерминала" без каких-либо дополнительных документов – таможенный комплекс является частью пункта пропуска "Одесса-порт". Для свободного перемещения грузов между портом и логистическим центром построена закрытая автомобильная эстакада.

"Единое окно"

"Евротерминал" реализует в Одесском порту концепцию предоставления услуг по принципу "Единого окна", объединяя в одном месте различные государственные службы, задействованные в оформлении грузов (в первую очередь - таможню), а также другие госструктуры и сервисы. Клиенты "Евротерминала", забирающие или отправляющие груз из Одесского порта, могут оформить все необходимые документы в бизнес-центре компании с использованием электронного программного обеспечения.

Дополнительные складские мощности

Лицензированный таможенный склад, площадки для хранения порожних контейнеров, склады временного хранения, действующие на территории "Евротерминала", значительно расширяют возможности Одесского порта по хранению грузов. В частности, здесь действует "Автохаб" - комплекс по разгрузке, растаможке и оформлению автомобилей, и автосклад, рассчитанный на единовременное хранение 2300 транспортных средств. В сутки "Автохаб" способен обработать около 700 машин.

Развитая инфраструктура

"Сухой порт" действует как демпферная площадка для грузового автотранспорта, который въезжает на территорию Одесского порта. На сегодняшний день автомобили доставляют в порт 80% грузов. В январе "Евротерминал" достроил железнодорожную ветку, которая сможет принять 1 млн тонн грузов в год, обеспечивая более эффективные схемы перевозок, снижение эксплуатационных расходов на содержание транспортной инфраструктуры и уменьшение экологической нагрузки на город в целом. В дальнейшем, как сообщил Павел Лисицин, "сухой порт" сможет обрабатывать и контейнерные поезда.

"Сегодня тесная синергия морских портов и многофункциональных поставщиков логистических услуг способствует развитию как их собственных структур, так и международной транспортной системы в целом", – отметил глава "Евротерминала".