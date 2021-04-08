151 народный депутат подписал обращение к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой в поддержку коллектива холдинга "Укрлендфарминг" в связи с продолжающимся пять лет уголовным преследованием главы и основателя группы Олега Бахматюка со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое бьет по работе одной из крупнейших аграрных компаний Украины.

"У нас вызывает серьезную обеспокоенность пятилетнее преследование НАБУ этого предприятия без единого доказанного в суде нарушения со стороны компании и ее учредителя. Катастрофическая ситуация угрожает уничтожению 30 000 рабочих мест и существенными потерями для бюджета Украины", - говорится в документе.

Подписи под ним поставили как представители оппозиции, так и нардепы из фракции "Слуга народа".

В обращении Венедиктовой указаны два дела: в отношении дочерней компании "Укрлендфарминга" агрохолдинга "Авангард" по подозрению в незаконном возмещении НДС при строительстве птицефабрик "Авис" и "Чернобаевская" и о рефинансировании Нацбанком принадлежавшего Бахматюку VAB-банка.

Также авторы обращения указали, что первое дело было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), после чего его возобновил генпрокурор Руслан Рябошапка. Потом дело снова закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Второе производство пять раз закрывалось различными следственными органами и по решению судей по той же причине.

"Многолетнее уголовное преследование и закрытие таких известных в мире предприятий как "Укрлендфарминг" вредит национальным интересам нашего государства. Поэтому обращаемся к вам с просьбой взять под личный контроль соблюдение законности в упомянутых делах и выполнения решения Печерского районного суда г. Киева от 21.01.2021 года в деле №757/1872/21-к (обязывающее забрать дело VAB-банка у НАБУ - Ред.)

Напомним, в ноябре 2019 года НАБУ объявило в розыск Бахматюка по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку.

Олег Бахматюк называет уголовные дела в отношении себя личной местью директора НАБУ Артема Сытника.

В течение последних полутора лет агрохолдинг "Укрлендфарминг" был вынужден остановить работу 29 ферм и восьми птицефабрик из-за давления НАБУ.