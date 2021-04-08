Президент Украины Владимир Зеленский, который приехал с рабочей поездкой на Донбасс и встретился с бойцами ВСУ, считает, что власти должны лично ездить в зону конфликта.

Об этом он сообщил телеканалу "Украина 24".

"Те, кто имеет власть в Украине, должны быть на Донбассе, хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, в первую очередь, для бойцов. Важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно и там, где люди- герои. Так где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее границы...Кто там будет работать потом в высоких кабинетах, если границы не будет кому защищать?" - сказал глава государства.

Напомним, 8 апреля Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе и пообщался с военными.

Также мы писали, что во время его визита на Донбасс канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным вооруженный конфликт в регионе. Глава РФ обвинил Киев в обострении обстановки на линии соприкосновения.