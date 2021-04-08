После сегодняшних заявлений замглавы администрации президента РФ и переговорщика от Кремля по Донбассу Дмитрия Козака у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не удивлены угрожающей риторикой России.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, "машина пропаганды России работает на усиление накала ситуации и на усиление давления", передает "Укринформ".

"Важно понимать: это давление не только на Украину, но и на других участников Нормандского формата, на все те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность. А если уж в Москве продолжат упоминать трагедию в Сребренице, то не лишним будет всякий раз уточнять: почему же Россия блокировала с помощью своего права вето в Совбезе ООН соответствующую резолюцию, в которой убийство людей в Сребренице классифицировалось как геноцид", - сказал Подоляк.



Он заверил, что Украина не заинтересована в какой-либо эскалации военного противостояния.



"Наша армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет остается неизменным – это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны. Украина ценит каждую жизнь своих граждан и поэтому для нас обострение ситуации на Донбассе – это действительно серьезно. Это не риторика, не пропаганда, и не дипломатические игры. А вот то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, – весь мир четко видит", - отметил советник главы ОП.

Напомним, Дмитрий Козак заявил, что Россия может "встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена", а начало боевых действий в регионе будет "началом конца Украины".

Также мы писали о том, что, по словам Козака, последние действия Киева на Донбассе - это пиар-ход, который имитирует военную угрозу.



