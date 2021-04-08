С 1 июля пациенты в Украине смогут получать психиатрическую помощь на дому. Предоставлять такую услугу будут специальные бригады.

Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил пресс-центр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

"Эта услуга приблизит психиатрическую помощь к пациенту. Он сможет получить ее дома. После завершения острого течения болезни. Мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания в соответствии с индивидуальным планом лечения, составленном в сотрудничестве с пациентом. Для получения информации по этому пакету необходимо иметь направление семейного врача, педиатра, с которыми подписана декларация или направление врача-психиатра или детского врача-психиатра", - сообщили в НСЗУ.

Бесплатными для пациента будут такие медицинские услуги:

психиатрическое освидетельствование и помощь;





индивидуальный план лечения и реабилитации - с привлечением самого пациента или его законного представителя;





проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике;





контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты до выздоровления или стойкой ремиссии.

Родственники или законные представители пациента с расстройствами психики могут рассчитывать на психологическую поддержку медиков мобильной бригады. Их научат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.

Бригада также сможет определять потребность в фармакотерапии, назначать медикаментозное лечение и, при необходимости, направлять на стационарное лечение или получение паллиативной помощи.

В состав мобильной мультидисциплинарной команды должны входить не менее 4 лица из перечня:

врач-психиатр или врач-психиатр детский;





врач-психолог или врач-психотерапевт или психолог;





медицинская сестра;





специалист по социальной работе или социальный работник.

Тариф на медицинские услуги по психиатрической помощи определяется как глобальная ставка за 1 бригаду в месяц, и составляет 50 535 гривен в месяц.

Также в этом году люди с расстройствами психики и поведения, а также пациенты с эпилепсией, смогут получать бесплатно или с доплатой необходимые лекарственные средства.

"Это касается лечения таких заболеваний как ПТСР, шизофрения, аффективные расстройства, депрессия, невротические расстройства и эпилепсия. Старт программы запланирован на 1 сентября 2021 года Все эти лекарственные средства будут назначаться исключительно врачами специализированной звена медицинской помощи. Будут выдаваться только по электронному рецепту. Аптечное учреждение, в котором можно будет получить эти лекарства, пациент будет выбирать сам", - добавили в НСЗУ.

Ранее мы писали о том, к каким врачам украинцы могут обратиться без получения направления.

Также "Страна" сообщала, что до конца года в Украине должен заработать механизм доплаты за медицинские услуги. Он предполагает внесение пациентом доплаты, если тот хочет получить помощь от другого врача.