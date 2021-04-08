Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, собирается ли Владимир Зеленский на второй президентский срок. По словам чиновника, этот вопрос еще не решен.

О планах главы государства он сообщил в интервью "Радио НВ" .

По словам Тимошенко, тема возможного переизбрания Зеленского накручена СМИ.

"Этот вопрос вообще не решен. Этот вопрос, можно сказать, немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мыслями в Телеграм-каналах ", - заверил Тимошенко.

Он добавил, что если такое решение будет принято, Зеленский сообщит о нем как своей команде, так и гражданам Украины.

"Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины ", - сказал Тимошенко.

Смотрите фрагмент со словами о втором сроке с 27:58

Между тем еще год назад в Офисе президента заявляли, что Зеленский может пойти на второй срок, потому что пяти лет, отведенных законодательством, слишком мало для осуществления реформ и проведения политики.

А месяц назад Давид Арахамия сообщил, что члены партии "Слуга народа" собираются призывать Зеленского баллотироваться на второй срок.