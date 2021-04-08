Одновременно три государства - США, Франция и Россия - начали проверку своих ядерных и воздушно-комических сил. В ракетных войсках РФ проходят контрольные и итоговые проверки более чем в 80 воинских частях и подразделениях РВСН.

Про российские учения сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В Ракетных войсках стратегического назначения по итогам зимнего периода обучения начались контрольные комплексные и итоговые проверки", - говорится в сообщении Минобороны страны.

В то же время в США на базе Минот в Северной Дакоте 7 апреля начались учения "Simulated Electronic Launch Minuteman", то есть "электронные" пуски американских Межконтинентальных баллистических ракет.

"Упражнение SELM обеспечивает сквозную проверку пусковых возможностей процесса межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в сообщении dvids.

Франция также начала учения под названием "Покер", которые проходят четыре раза в год.

"4 раза в год Французская воздушно-космическая армия совершает налет нескольких десятков самолетов, воспроизводя на территории страны ядерный налет. Это операция "Покер"!" - написано в Twitter воздушно-космической армии Франции.

Напомним, В КНДР назвали самообороной последние запуски ракет в сторону Японского моря.

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