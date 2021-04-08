Умерший после вакцинации от коронавируса 42-летний бывший первый заместитель главы Винницкой областной государственной администрации Александр Крученюк оказался братом нардепа и экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

"Сегодня в Хмельнике прощаемся с моим братом Александром Крученюком. В воскресенье, 4 апреля, внезапно и преждевременно оборвалась молодая жизнь Александра. Боль и печаль сжимают сердце.

Без Отца осталось трое несовершеннолетних детей ...", - говорится в сообщении.

Напомним, что за несколько дней до смерти Александр Крученок сделал прививку от коронавируса.

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