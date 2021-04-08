Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум, сроки подписания по которому были сильно затянуты.

Об этом первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил в эфире "Украина 24" в четверг, 8 апреля.

"Та информация, которая у меня есть - президент подписал (закон о всеукраинском референуме, - Ред.) и сегодня информация должна появиться на сайте президента", - сказал Стефанчук.

Напомним, Зеленский внес закон о референдуме в Раду как неотложный в июне прошлого года. 26 января текущего года он был принят, а 17 февраля уже подписан спикером Разумковым и отправлен на подпись Зеленскому. Однако глава государства взял паузу и, не объясняя причин, довольно долго его не подписывал. В частности, есть версия, что оформление закона приостановлено, чтобы оппозиция не начала сбор подписей за референдумы, невыгодные власти. Например, по продаже земли.

Также мы писали, что вопросы, которые противоречат Конституции Украины и европейским нормам о правах человека или противоречат территориальной целостности на референдум выносится не будут.