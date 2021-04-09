В России вновь подняли тему биологических лабораторий США в Украине. Комментируя версию о том, что коронавирус запустили китайские госструктуры, глава российского Совбеза Николай Патрушев дал понять, что это могли сделать и американцы.

Буквально на следующий день тему с американскими биологическими лабораториями подняли в Китае. В МИД КНР заявили, что американцы должны предоставить информацию о лабораториях США, в том числе о тех, что находятся в Украине.

Разбирались, почему снова заговорили о биологических лабораториях США в Украине и что о них известно.

Биолаборатории США в Украине

История взаимодействия Украины и США по биолабораториям тянется уже почти 20 лет.

В рамках совместной программы уменьшения биологической угрозы американское Минобороны и украинский Минздрав подписали соглашение об ограничении циркуляции опасных патогенов. В составе делегации, подписавшей документ, был будущий президент США Барак Обама.

На программу США выделили Украине более 200 миллионов долларов. То, что помощь шла через военное ведомство объяснили желанием помочь бывшим союзным республикам контролировать или уничтожить биологическое оружие, чтоб оно не попало в руки террористов.

Финансировало проект американское Агентство по снижению угрозы безопасности. Назывался еще один участник проекта - "Научно-технический центр в Украине". Это международная организация, финансируемая американскими властями. Ее сотрудники имеют дипломатический иммунитет.

В 2013 году, при президенте Януковиче, было принято решение отказаться от такого сотрудничества, однако с 2014 года - после Евромайдана - деятельность лабораторий возобновилась.

Эту тему снова подняли нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин прошлой весной. Они написали запросы президенту, премьер-министру, в СБУ и Минздрав. По сведениям нардепов, лаборатории были размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Киеве, Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.

"Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов. Бюджет составляет 2,1 миллиарда долларов и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности. К этой деятельности подключился и "Научно-технический центр в Украине" – международная организация, которая финансируется американскими властями и сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения", – писали Медведчук и Кузьмин.

Как утверждали депутаты, по странному совпадению после запуска биолабораторий в Украине наблюдались вспышки инфекционных заболеваний: вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию в Тернополе, вспышка гепатита А в Николаеве, Одессе, Запорожье и Харькове.

Посольство США в Украине в ответ признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории. Однако, по словам дипломатов, работают такие лаборатории совместно с украинскими партнерами - Минздравом, Минобороны, Госслужбой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук.

Целью деятельности назвали "обеспечение защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в государственных учреждениях". Чтобы можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.

Что конкретно делается в лабораториях, дипломаты написали обтекаемо, но привели некоторые описания проектов. Например, в лабораториях оценивали риски вирусов, потенциально переносимых перелетными птицами; следили за распространенностью хантавирусов и лептоспироза в Украине; контролировали распространение вируса африканской чумы (АЧС).

Также журналисты опубликовали документы, по которым Пентагон финансировал лаборатории в Харькове и Днепропетровске (бывшие областные СЭС). Одна из которых получила полтора, вторая – два миллиона долларов с 2010 по 2012 годы.

В архиве на сайте Госдепа есть соглашение Украины и США от 29 августа 2005 года, которое касается сотрудничества в сфере предупреждения распространения технологий, патогенов и опытов, которые можно было бы использовать при создании биологического оружия.

Договор подписали Пентагон и Минздрав Украины. В нем говорится, что Минздрав должен пересылать в Минобороны США копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий.

Также там говорится, что информацию о результатах деятельности нужно держать в секрете, поскольку она конфиденциальна. Поэтому к проекту рекомендовали привлекать, как можно меньше людей, чтобы "минимизировать число людей с доступом к информации с ограниченным доступом".

После того, как в СМИ появилась информация об американских лабораториях, в СБУ заявили, что на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории, а заявления, которые звучат от отдельных политиков являются сознательным искажением фактов.

При этом ведомство Ивана Баканова не смутило, что ранее существование лабораторий подтвердило посольство США.

"Страна" прошлой весной подробно писала о ситуации с биолабораториями.

Как выглядят биолаборатории, которые опекает Пентагон

В одной из таких биолабораторий побывали журналисты ТСН. Это референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ) третьего уровня защиты. Чтобы пройти туда, телеканалу пришлось договариваться с уполномоченными лицами и партнерами из США в течении нескольких недель.

В небольшой лаборатории было много современного оборудования, из персонала - всего пять микробиологов и все с чрезвычайным допуском.

В специальном холодильнике, при температуре -20, в лаборатории хранились возбудители сибирской язвы, холеры, бруцеллеза, туляремии, лептоспироза, листериоза.

Сотрудники работали в защитных костюмах и в перчатках. В лаборатории - полностью замкнутая система водоснабжения и водоотведения, то есть воздух не выходит из помещений, где проводят исследования.

В лаборатории определяют, есть ли возбудители опасных болезней в пробах, присланных со всей Украины. Основная задача микробиологов - распознать эпидемию на раннем этапе. Поступившие образцы сотрудники сравнивают с эталонными из коллекции лаборатории.

Почему снова заговорили о лабораториях США в Украине

Вчера тему биологических лабораторий США в Украине снова поднял глава российского Совбеза Николай Патрушев.

Комментируя версию, что коронавирус запустили китайские ученые, он дал понять, что и американцы могли это сделать

"Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ.

Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах", - заявил в интервью "Коммерсанту" Патрушев.

По его словам, эти лаборатории засекречены и разрабатывают биологическое оружие.

"Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - отметил Патрушев.

Бороться с этим глава Совбеза РФ планирует, заключая договора о противодействии таким угрозам с другими странами. Между строк читается Китай - именно в его защиту изначально высказывался Патрушев.

Интересно, что буквально на следующий день официальный Пекин поддержал тему с американскими биологическими лабораториями.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американцы должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в лабораториях США в Украине и в Форт-Детрике - военном учреждении в штате Мэриленд, которое выше уже упоминал Патрушев.

"Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США.

Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности.

Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике?", – поинтересовался Лицзянь.

Это заявление практически повторяет сказанное китайцами год назад, после того, как Штаты признали, что финансируют биологические лаборатории в Украине. КНР таким образом отвечала на обвинения американцев в том, что якобы китайцы искусственно запустили коронавирус.

То есть, с одной стороны, американские лаборатории в Украине - постоянный источник раздражения для России и Китая. О них периодически говорят и критикуют.

Но сейчас заявление о лабораториях прозвучало в ходе обострения военной ситуации на Донбассе. И в целом со Штатами после прихода Байдена к власти. И в этом смысле показательно, что заявление Патрушева тут же поддержал МИД Китая, у которого с американцами сегодня свое обострение конфликта.