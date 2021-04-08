Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил о требовании украинской стороны сделать переговорщиками от Донбасса местных депутатов, которые были избраны по украинскому законодательству в 2010 году. Однако спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что впервые об этом слышит.

На пресс-конференции 8 апреля переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак заявил, что украинская сторона выразила требование, чтобы стороной переговоров со стороны Донбасса "были не те, кого они называют сепаратистами и боевиками", а "местные депутаты, которые были избраны по украинскому законодательству в 2010 году".

Отметим, что на выборах в местные органы власти на Донбассе в 2010 году выиграли представители "Партии регионов".

"На выборах в Донецкой и Луганской областях на всех уровнях одержала тотальную победу "Партия регионов", которую в Донецкой области представляли люди Ахметова и Януковича, а в Луганской, преимущественно, люди Александра Ефремова. То есть, получается, что украинская сторона предлагает вести переговоры с руководителями-регионалами Луганского и Донецкого облсоветов, избранных в 2010 году?" - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Стране" сказал, что впервые слышит об этом требовании.

"Я в первый раз об этом слышу. У меня нет такой информации. При мне украинская сторона такого требования не выдвигала. Очень странная информация. Но Козак вообще много чего наговорил, что не соответствует действительности. Кто знает, откуда у него родилась эта сентенция. На переговорах я такого требования не слышал", - сказал Арестович.

Напомним, Дмитрий Козак также заявил, что Россия может "встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена", а начало боевых действий в регионе будет "началом конца Украины".

Также мы писали о том, что, по словам Козака, последние действия Киева на Донбассе - это пиар-ход, который имитирует военную угрозу.