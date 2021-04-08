В рамках рабочей поездки на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военнослужащими на передовой, где за последние дни было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.

Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", - цитирует Зеленского его представительство.

Участники встречи почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Зеленский также вручил украинским военным государственные награды и подарки.

После этого глава государства пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. ОП сообщило, что президент "отметил высокое качество блюд", которыми кормят военных.

Напомним, на Донбассе наблюдается эскалации вооруженного конфликта. Украинские войска несут большие потери, несмотря на формальное действие "режима тишины", а представители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области сообщают о гибели мирных жителей, обвиняя в этом Киев.

Вчера российские расследователи из Conflict Intelligence Team обнаружили в Воронежской области РФ новый военный лагерь, расположенный всего в 170 километрах от границы России с Украиной. До этого ВСУ сообщали об увеличении концентрации российских войск на границе.

В четверг, 8 апреля, переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак заявил, что РФ может "встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена".

Также мы сообщали, что во время визита Зеленского на Донбасс канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным вооруженный конфликт в регионе. Глава российского государства обвинил Киев в обострении обстановки на линии соприкосновения.

"Страна" подробно проанализировала недавние события на Донбассе, которые свидетельствуют о самом сильном накале ситуации на фронте с 2015 года.